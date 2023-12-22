В Ленобласти 3 апреля ожидаются снег и похолодание

На дорогах сложная обстановка.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная погода и похолодание, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На севере регионе 3 апреля ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега, переходящего в снег. В отдельных районах ожидается ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололёд. Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса.

На юге 47 региона ночью пройдут кратковременные дожди, днём осадки в виде дождя, вечером переходящего в мокрый снег, снег. Ночью и в первой половине дня местами грозы, во второй половине дня местами налипание мокрого снега, гололёд. Температура воздуха в течение суток +3...+8 градусов., днём местами до +14. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. На дорогах сложная обстановка.

В Петербурге 1 апреля температура воздуха достигла +19,6 градусов.

Фото: unsplash; МЧС