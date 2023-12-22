В воскресенье аэропорт Пулково переходит на новое расписание

Начинается весенне-летняя навигация. Она продлится до 26 октября.

В воскресенье, 31 марта, аэропорт Пулково переходит на новое расписание. Стартует весенне-летняя навигация, которая продлится до 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

В летнем сезоне планируется выполнение полетов по 103 направлениям. Самолеты вновь будут летать в Орск, Горно-Алтайск, Читу, Назрань и Советский. Кроме того, можно будет из Пулково отправится в Шанхай, Бодрум и Даламан, впервые — в Гомель. Увеличится количество рейсов в Пекин, Фергану, Чэнду, Тбилиси.

Перед "активным" сезоном сотрудники аэропорта проходят ежегодную подготовку и обучение. Специалисты проверяют технику, оборудование и сооружения.

Ранее мы рассказывали о том, что прямые авиарейсы из Петербурга согласовывают власти Кубы и РФ. Количество авиарейсов между РФ и страной может увеличиться с 18 до 20.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково