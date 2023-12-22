Кубу и Петербург могут связать прямые авиарейсы

Авиасообщение согласовывают власти Кубы и РФ.

Прямые авиарейсы из Петербурга согласовывают власти Кубы и РФ. Об этом 14 марта заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, пишет ТАСС.

То, что мы находимся сегодня здесь, это результат нашей политики, направленной на то, чтобы Россия была одним из лидеров по числу туристов, которые посещают нашу страну. На сегодняшний день самолеты, которые летят на Кубу, заполнены на 94%. Это три основных направления – Варадеро, Кайо-Коко, Гавана. Хуан Карлос Гарсиа Гранда, министр туризма Кубы

По словам министра туризма Кубы, при наличии "определенных коммерческих и технических предпосылок" количество авиарейсов между РФ и страной может увеличиться с 18 до 20.

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Фото: Piter.TV