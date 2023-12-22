Дополнительные рейсы в Наманган и Фергану запускают из Пулково

Кроме того, из Петербурга пассажиры смогут добраться до таких узбекских городов, как Ташкент, Самарканд, Ургенч и Термез.

Авиакомпания Uzbekistan Airways расширяет свое присутствие на российском рынке и запускает дополнительные рейсы из Петербурга в узбекские города Наманган и Фергану. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Количество рейсов в Фергану увеличится с 17 февраля с двух до трёх в неделю. В добавок к рейсам по вторникам, авиакомпания добавит ещё один рейс по субботам. Вылет из Санкт-Петербурга намечен на 16:05, а прибытие в Фергану ожидается в 23:10. Путешествие продлится пять часов и пять минут.

Авиакомпания начнет выполнять рейсы в Наманган с 21 февраля, предлагая перелёты по средам. Вылет из Петербурга назначен на 14:55, а прибытие в Наманган – в 21:55. Длительность полёта составит пять часов.

Кроме того, из Петербурга пассажиры смогут добраться до таких узбекских городов, как Ташкент, Самарканд, Ургенч и Термез.

Ранее мы сообщили о том, что Nordwind весной запустит прямые авиарейсы между Петербургом и Махачкалой.

Фото: Piter.TV