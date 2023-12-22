Рейсы в Гомель будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Петербург и Гомель соединил прямой рейс. С сегодняшнего дня из Петербурга в белорусский город можно отправиться перелетами авиакомпании Belavia три раза в неделю. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Рейсы в Гомель будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Отправка из Пулково запланирована в 18:40, прибытие в аэропорт Гомеля – в 20:10. Вылет из Гомеля – в 16:15, прилет в Петербург – в 17:50.

Ранее мы рассказывали о том, что прямые авиарейсы из Петербурга согласовывают власти Кубы и РФ. Количество авиарейсов между РФ и страной может увеличиться с 18 до 20.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково