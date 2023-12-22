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Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего на Шри-Ланку

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Сотрудники авиационной безопасности усмирили и вывели пьяного дебошира.

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, который вылетал на Шри-Ланку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 20 февраля на борту самолета авиакомпании "Россия". Перед вылетом из аэропорта "Шереметьево" один из пассажиров начал кричать в салоне и возмущаться, что ему ничего не нравится. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники авиационной безопасности усмирили и вывели пьяного дебошира. Вместе с мужчиной в самолете была его жена, которая стала возмущаться из-за того, что ее мужа задержали.

Ранее мы сообщали, что в Гонконге экстренно сел самолет из-за взрыва пауэрбанка.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: дебошир, самолет, шереметьево, шри-ланка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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