Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего на Шри-Ланку

Сотрудники авиационной безопасности усмирили и вывели пьяного дебошира.

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, который вылетал на Шри-Ланку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 20 февраля на борту самолета авиакомпании "Россия". Перед вылетом из аэропорта "Шереметьево" один из пассажиров начал кричать в салоне и возмущаться, что ему ничего не нравится. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники авиационной безопасности усмирили и вывели пьяного дебошира. Вместе с мужчиной в самолете была его жена, которая стала возмущаться из-за того, что ее мужа задержали.

Ранее мы сообщали, что в Гонконге экстренно сел самолет из-за взрыва пауэрбанка.

Видео: Telegram / SHOT