СК РФ подтвердил гибель 13 пассажиров в Шереметьево

По официальным данным, в числе погибших – два ребенка. Судьба некоторых пассажиров до сих остается неизвестной.

В Следственном комитете РФ официально подтвердили гибель 13 пассажиров рейса SU 1492 Москва – Мурманск после аварийной посадки воздушного судна в Шереметьево. По официальным данным, в числе погибших – два ребенка. Судьба некоторых пассажиров до сих остается неизвестной.

Ранее в Следственном комитете сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших пассажирах.

Напомним, пятого мая, в международном аэропорту Шереметьево в Москве произошла аварийная посадка пассажирского боинга компании "Аэрофлот", направлявшегося из Москвы в Мурманск.