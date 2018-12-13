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Вчера, 23:07
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KaterinaKono13
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СК РФ подтвердил гибель 13 пассажиров в Шереметьево

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По официальным данным, в числе погибших – два ребенка. Судьба некоторых пассажиров до сих остается неизвестной.

В Следственном комитете РФ официально подтвердили гибель 13 пассажиров рейса SU 1492 Москва – Мурманск после аварийной посадки воздушного судна в Шереметьево. По официальным данным, в числе погибших – два ребенка. Судьба некоторых пассажиров до сих остается неизвестной.

Ранее в Следственном комитете сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших пассажирах.

Напомним, пятого мая, в международном аэропорту Шереметьево в Москве произошла аварийная посадка пассажирского боинга компании "Аэрофлот", направлявшегося из Москвы в Мурманск.

Самолёт вылетел из Москвы в 17:50 по местному времени, после чего запросил экстренную посадку, начал разворот, но не смог сесть с первого раза, после чего загорелся. Основной версией рассматривают удар молнии.

Теги: авиакатастрова, аэрофлот, катастрофа в шереметьево, новости россии, шереметьево
Категории: Лента новостей, Новости России,

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