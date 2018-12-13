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Следственный комитет сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших в Шереметьево
Сегодня, 20:35
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KaterinaKono13

Следственный комитет сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших в Шереметьево

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Ранее в СМИ поступила информация о 12-ти погибших.

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших пассажирах после возгорания боинга в международном аэропорту Шереметьево. 

Также сообщается, что спасатели в Шереметьево сейчас пытаются разыскать выживших в хвостовой части самолета, которая выгорела полностью. Представители МЧС пытаются добраться до задних рядом сидений, где могут оставаться пострадавшие. 

Напомним, ранее в СМИ поступила информация о 12-ти погибших, однако эти данные в настоящее время не подтвердились. 

Теги: авиакактастрофа, крушение самолета, новости россии, шереметьево
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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