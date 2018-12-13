Следственный комитет сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших в Шереметьево

Ранее в СМИ поступила информация о 12-ти погибших.

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших пассажирах после возгорания боинга в международном аэропорту Шереметьево.

Также сообщается, что спасатели в Шереметьево сейчас пытаются разыскать выживших в хвостовой части самолета, которая выгорела полностью. Представители МЧС пытаются добраться до задних рядом сидений, где могут оставаться пострадавшие.

Напомним, ранее в СМИ поступила информация о 12-ти погибших, однако эти данные в настоящее время не подтвердились.