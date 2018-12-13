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KaterinaKono13
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СМИ: 12 человек погибли при возгорании пассажирского самолета в Шереметьево

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Боинг вылетел примерно в шесть часов вечера из аэропорта Шереметьево, совершив пару маневров над Московской областью он резко пошел вниз.

В пассажирском самолете SSJ-100, маршрут которого пролегал в Мурманск, произошло возгорание во время аварийной посадке  в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает сетевое издание "ТАСС". Катастрофа произошла сегодня, в воскресенье, 5 мая.

Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся.

сказал собеседник агентства

Боинг вылетел примерно в шесть часов вечера из аэропорта Шереметьево, совершив пару маневров над Московской областью он резко пошел вниз.

По неподтвержденным данным, в результате аварии погибли 12 человек. Более подробная информация уточняется. Канал Piter.TV будет следить за происходящим.

Источник: сетевое агентство "ТАСС"

Видео: Телеканал Санкт-Петербург

Теги: горит самолет, пожар, шереметьево
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 20:20

SSJ-100 и боинг вылетел.... кто то тут походу не вурсе что это два разных самалета.. 

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