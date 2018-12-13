СМИ: 12 человек погибли при возгорании пассажирского самолета в Шереметьево

Боинг вылетел примерно в шесть часов вечера из аэропорта Шереметьево, совершив пару маневров над Московской областью он резко пошел вниз.

В пассажирском самолете SSJ-100, маршрут которого пролегал в Мурманск, произошло возгорание во время аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает сетевое издание "ТАСС". Катастрофа произошла сегодня, в воскресенье, 5 мая.

Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся. сказал собеседник агентства

Боинг вылетел примерно в шесть часов вечера из аэропорта Шереметьево, совершив пару маневров над Московской областью он резко пошел вниз.

По неподтвержденным данным, в результате аварии погибли 12 человек. Более подробная информация уточняется. Канал Piter.TV будет следить за происходящим.

Источник: сетевое агентство "ТАСС"

Видео: Телеканал Санкт-Петербург