Опубликовано видео из салона горящего самолета в Шереметьево

Один из пассажиров снял на видео, что происходило в самолете во время аварийной посадки. Также появилось новое видео, на котором видно начало возгорания самолета.

Сегодня, 5 мая, в аэропорту Шереметьево произошло ЧП, унесшее жизни 13 человек, в том числе 2 детей.

В результате возгорания боинга SSJ 100 российской компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево погибли тринадцать человек. Ранее Piter.TV рассказывал все подробности авиакатастрофы известные к этому часу. Сейчас порявилось два новых видео. Один из пассажиров суперджета смог снять на видео, что происходило на борту самолета во время посадки. Видно, что снаружи бушует огонь, в салоне огонь и дым. Слышны крики ужаса и плач пассажиров.

Также опубликовано новое видео с камер наблюдения аэропорта, где видно, что самолет приземлялся не горящим. При экстренной посадке самолет "подпрыгнул" на ВПП, а после соприкосновения с землей начался пожар, вероятно в этот момент и были пробиты топливные баки.

Следственный Комитет тщательно расследует все причины и обстоятельства катасрофы в Шереметьево. По последним данным из 78 человек, вместе с экипажем, выживших 37 человек. 13 человек прогибли. Таким образом, судьба еще 28 человек на данный момент неизвестна.

Видео: t-m/112, BAZA