ТАСС: при аварийной посадке боинга в "Шереметьево" погибли 13 пассажиров

В ТАСС отметили, что судьба большинства пассажиров в настоящее время остается неизвестной.

В результате возгорания боинга SSJ 100 российской компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево погибли тринадцать человек, еще шесть значатся пострадавшими. Информацию об этом распространило сетевое агентство "ТАСС", ссылаясь на источники в службах медицинской и экстренной помощи.

Также в ТАСС отметили, что судьба большинства пассажиров в настоящее время остается неизвестной.

Напомним, возгорание боинга произошло сегодня, 5 мая, вечером во время аварийной посадки. Компания "Аэрофлот" назвала официальную причину возгорания, которой оказалось возгорание двигателей.

Источник: ТАСС