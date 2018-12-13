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ТАСС: при аварийной посадке боинга в "Шереметьево" погибли 13 пассажиров

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В ТАСС отметили, что судьба большинства пассажиров в настоящее время остается неизвестной.

В результате возгорания боинга SSJ 100 российской компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево погибли тринадцать человек, еще шесть значатся пострадавшими. Информацию об этом распространило сетевое агентство "ТАСС", ссылаясь на источники в службах медицинской и экстренной помощи. 

Также в ТАСС отметили, что судьба большинства пассажиров в настоящее время остается неизвестной.

Напомним, возгорание боинга произошло сегодня, 5 мая, вечером во время аварийной посадки. Компания "Аэрофлот" назвала официальную причину возгорания, которой оказалось возгорание двигателей.

Источник: ТАСС

Теги: москва, новости москвы, новости россии, шереметьево
Категории: Лента новостей, Новости России,

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