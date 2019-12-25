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Летящий в Москву из Ставрополя SSJ-100 подал сигнал тревоги в воздухе
Сегодня, 16:53
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MShaffter

Летящий в Москву из Ставрополя SSJ-100 подал сигнал тревоги в воздухе

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Есть предположение, что на борту возникла техническая неисправность.

В небе на подлете к Москве самолет подал сигнал тревоги.

ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах сообщил, что самолет  SSJ-100 следующий из Ставрополя в Москву за полчаса до посадки подал сигнал тревоги. Есть предположение, что сигнал подан из-за технической неисправности.

После подачи сигнала самолет подлетал к Москве на высоте 3 000 метров.

Дополнение: в 16 часов 51 минуту самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

Ранее:Опубликовано видео тарана заправщиком самолета в Шереметьево

Фото:Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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