Опубликовано видео тарана заправщиком самолета в Шереметьево

Во время ЧП водитель заправщика получил травмы.

Момент столкновения грузовика и самолета в Шереметьево попал на видео.

В аэропорту Шереметьево 1 августа произошло ЧП. Заправщик во время маневров по касательной столкнулся с аэробусом и задел фюзеляж. В результате столкновения водитель грузовика получил травмы.

Спустя неделю опубликовано видео столкновения грузовика с самолетом. На кадрах видео видно, как заправщик подъезжает к самолету с левого борта, а затем аэробус отклоняется вправо.

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Видео:т-м канал Aviaincidents​​​​​​​