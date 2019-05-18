Опубликовано видео тарана заправщиком самолета в Шереметьево

Момент столкновения грузовика и самолета в Шереметьево попал на видео.
В аэропорту Шереметьево 1 августа произошло ЧП. Заправщик во время маневров по касательной столкнулся с аэробусом и задел фюзеляж. В результате столкновения водитель грузовика получил травмы.
Спустя неделю опубликовано видео столкновения грузовика с самолетом. На кадрах видео видно, как заправщик подъезжает к самолету с левого борта, а затем аэробус отклоняется вправо.
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Видео:т-м канал Aviaincidents
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