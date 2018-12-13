Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП в Шереметьево

Президент поручил разобраться в случившемся и оказать помощь пострадавшим.

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в московском аэропорту "Шереметьево", где пару часов назад приземлился горящий SuperJet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Об этом 5 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин дал поручение тщательно расследовать случившееся ЧП и выразил соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия. По последним данным погибли 13 человек, среди которых один бортпроводник. Еще двое пассажиров доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но через 40 минут совершил аварийную посадку в "Шереметьево". По предварительной версии в самолет ударила молния, после чего у самолета отказала электроника. Из-за жесткой посадки у воздушного судна подломились шасси, что провело к возгоранию двигателя.

Ранее Piter.tv сообщал, что в сети появилось видео с убегающими от горящего самолета в Шереметьево пассажирами.

Видео: Twitter