Эксперты высказались о проблеме частной авиации в Петербурге

Напомним, что 8 января в Ломоносове произошла авиакатастрофа, в которой погибли трое.

Во вторник, 26 января, эксперты в разговоре с изданием "АиФ-Петербург" высказали свое мнение о частной авиации в Петербурге после произошедшей недавно трагедии в Ломоносове.

Проводя проверку, Следственный комитет пришел к выводу, что происшествия в малой авиации за последние несколько лет объединены рядом особенностей: отсутствием сертификата летной годности или свидетельства пилота. Также нередко выяснялось, что сидящий за штурвалом мог быть нетрезвым.

Небольшое воздушное судно в наши дни может купить любой. После регистрации права собственности Росавиация должна убедиться, что это технически исправный самолет отмечает издание.

Эксперты уверены, что вычислять нарушителей нужно на земле: вменить в обязанности участковых уполномоченных проверку документов у владельцев летательных аппаратов.

Законопослушные люди, собираясь лететь, информируют об этом соответствующие органы: называют пункты вылета и назначения, цель путешествия, планируемую высоту. Но так делают далеко не все. Именно поэтому в воздухе до сих пор немало неучтенных судов сообщил исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников.

Проблема частной авиации остается острой.

В Петербурге не хватило пары месяцев до рождения закона об использовании легкомоторной авиации в коммерческих целях рассказал заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

Ранее мы писали, что смертельный полет в Ленобласти мог быть подарком на день рождения погибшей.

Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО