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Эксперты высказались о проблеме частной авиации в Петербурге
Сегодня, 22:37
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smirenny

Эксперты высказались о проблеме частной авиации в Петербурге

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Напомним, что 8 января в Ломоносове произошла авиакатастрофа, в которой погибли трое.

Во вторник, 26 января, эксперты в разговоре с изданием "АиФ-Петербург"  высказали свое мнение о частной авиации в Петербурге после произошедшей недавно трагедии в Ломоносове. 

Проводя проверку, Следственный комитет пришел к выводу, что происшествия в малой авиации за последние несколько лет объединены рядом особенностей: отсутствием сертификата летной годности или свидетельства пилота. Также нередко выяснялось, что сидящий за штурвалом мог быть нетрезвым. 

Небольшое воздушное судно в наши дни может купить любой. После регистрации права собственности Росавиация должна убедиться, что это технически исправный самолет

отмечает издание. 

Эксперты уверены, что вычислять нарушителей нужно на земле: вменить в обязанности участковых уполномоченных проверку документов у владельцев летательных аппаратов.

Законопослушные люди, собираясь лететь, информируют об этом соответствующие органы: называют пункты вылета и назначения, цель путешествия, планируемую высоту. Но так делают далеко не все. Именно поэтому в воздухе до сих пор немало неучтенных судов

сообщил исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников.

 Проблема частной авиации остается острой. 

В Петербурге не хватило пары месяцев до рождения закона об использовании легкомоторной авиации в коммерческих целях

рассказал заслуженный пилот России Вадим Базыкин. 

Ранее мы писали, что смертельный полет в Ленобласти мог быть подарком на день рождения погибшей.

Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО 

Теги: авиакактастрофа, частная авиация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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