В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот

Следствие выявило, что пилот потерпевшего крушение самолета ну сообщил о предстоящем полете уполномоченные органы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Курской области, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Следствие выявило, что пилот потерпевшего крушение самолета не сообщил о предстоящем полете в уполномоченные органы.

Самолет упал примерно в 16:00 в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ. Пилот получил травмы несовместимые с жизнью. На месте крушения в настоящий момент работает следственно-оперативная группа.

Напомним, Piter.TV сообщал, что три человека погибли при крушении самолета в Германии.

Видео: СК России, YT / Женя Вертолет