Три человека погибли при крушении самолета в Германии

Спасатели продолжают разбор обломков.

В немецком городе Везель небольшой самолет врезался в жилое здание. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, есть жертвы.

По предварительным данным в результате происшествия погибли не менее трех человек. Еще один ребенок пострадал. В правоохранительных органах не уточнили, были ли они пассажирами самолета или жильцами дома.

После столкновения на крыше здания вспыхнул огонь. Пожарные смогли локализовать пожар. Спасатели продолжают разбор обломков.