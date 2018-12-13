Аэрофлот отрицает вину пилотов SSJ100 при посадке в Шереметьево

В опубликованном документе отсутствуют упоминания о нарушениях инструкции пилотами.

Представители авиакомпании Аэрофлот отрицают вину пилотов Sukhoi Superjet 100, при аварийной посадке в Шереметьево. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отчёт Росавиации.

Авиакомпания Аэрофлот считает, что пилоты самолёта , который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево не нарушили предписанных инструкций. У загоревшегося самолёта отсутствовал устойчивый пробег. Поэтому пилоты не могли выпустить интерцепторы во время аварийной посадки. При экстренной посадке положение закрылок соответствовало имеющимся отказам системы. Также в Аэрофлоте подчеркнули, что в опубликованном документе отсутствует часть, в которой бы упоминалось о нарушениях инструкции пилотами Sukhoi Superjet 100.

Напомним, что самолёт летел из Москвы в Мурманск. Через 28 минут из-за технических неполадок пилоты свернули с запланированного маршрута и пошли на посадку, после которой лайнер загорелся. На борту было 73 пассажира, из которых 41 человек погиб. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Фото: news.yandex.fr