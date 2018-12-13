Самолет SSJ-100 не долетел до Самары вернулся в Шереметьево

Самолет вылетел из Москвы в 01:59 по московскому времени. В районе города Владимир самолет снова взял курс на Москву.

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", который направлялся из Москвы в Самару (SU 1206), на полпути развернулся и вернулся в Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Самолет вылетел из Москвы в 01:59 по московскому времени. В районе города Владимир самолет снова взял курс на Москву. О причинах возвращения пока ничего не сообщается.

В Самару самолет должен был прилететь в 04:30 по местному времени (03:30 мск).

В начале мае при пожаре в самолете SSJ-100 в Шереметьеве погиб 41 человек. СМИ: "После аварийного приземления SSJ-100 в Шереметьеве пилоты открыли окно в кабине"

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