СМИ: "После аварийного приземления SSJ-100 в Шереметьеве пилоты открыли окно в кабине"

Специалисты предполагают, что открытое окно также могло привести к усилению потока воздуха и увеличению скорости распространения огня по самолету.

СМИ раскрыли часть подробностей, связанных с расследованием трагедии в Шереметьеве, в том числе касающихся допросов пилотов. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на РБК и его источник, знакомый с ходом следствия.

Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое окно. Источник

Специалисты предполагают, что открытое окно также могло привести к усилению потока воздуха и увеличению скорости распространения огня по самолету. Помимо этого, после посадки не были выключены двигатели, они работали до того момента, пока огонь не был полностью потушен.

На данный момент проводится проверка документации, которая расскажет о качестве подготовки пилотов. Обычно, подобные ситуации отрабатываются на тренажерах.

В результате пожара самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в Шереметьеве погиб 41 человек.

Видео: t-m/112, BAZA