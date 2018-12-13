СМИ: "После аварийного приземления SSJ-100 в Шереметьеве пилоты открыли окно в кабине"

СМИ раскрыли часть подробностей, связанных с расследованием трагедии в Шереметьеве, в том числе касающихся допросов пилотов. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на РБК и его источник, знакомый с ходом следствия.
Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое окно.
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Специалисты предполагают, что открытое окно также могло привести к усилению потока воздуха и увеличению скорости распространения огня по самолету. Помимо этого, после посадки не были выключены двигатели, они работали до того момента, пока огонь не был полностью потушен.
На данный момент проводится проверка документации, которая расскажет о качестве подготовки пилотов. Обычно, подобные ситуации отрабатываются на тренажерах.
В результате пожара самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в Шереметьеве погиб 41 человек.
Видео: t-m/112, BAZA
Обсуждение ( 1 )
При посадке экипажу на лицо не хватило опыта пасадки в экстренной ситуации,скачок самолетв явно на это указывает.Качеству подготовки экипажей не уделяется должного внимания со стороны работодателей и это видно по результатам аварий самолетов за последнее десятилетие.Прошу обратить на это внимание всех кто причастен к набору персонала на работу.
ты там был факер задроченный,мразь тупая. такая же тварь безмозглая, которая вставляет рекламу в эти трагические ролики