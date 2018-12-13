Семье погибшего в Шереметьево бортпроводника выплатят компенсацию

Родственники умершего получат пять миллионов рублей.

Глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих подтвердил гибель бортпроводника в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево. Он распорядился выплатить семье погибшего компенсацию в размере пять миллионов рублей. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".

Очевидцы сообщили, что бортпроводник погиб, пытаясь открыть дверь в хвостовой части самолета. В этом момент эта часть самолета уже горела.

Компенсацию пострадавшим и семьям погибших будут выплачивать страховщики "Аэрофлота" — это компании "АльфаСтрахование" и "Согаз". Министр труда Максим Топилин также поручил назначить пенсии детям по случаю потери кормильца в авиакатастрофе.

Напомним, трагедия произошла вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево. После того как в самолет ударила молния, на высоте отказала часть автоматики и была потеряна связь с землей. Во время экстренной посадки у лайнера подломились шасси, и были пробиты топливные баки. Из-за этого начался пожар. В результате ЧП погибло 13 человек, 28 пропали без вести.

Ранее мы публиковали полный список погибших и пропавших без вести.

Видео: BAZA, Mash, 112