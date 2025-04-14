В Шереметьево задержан серийный похититель шоколада из магазина

Мужчина продавал украденное случайным прохожим около метро.

Российскими правоохранительными органами из управления транспортной полиции на территории аэропорта "Шереметьево" задержан серийный похититель шоколада из магазина. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы МВД. Ранее один из представителей торговой точки обратился с оперативникам с заявлением о хищении 158 плиток шоколада известной марки. По записям с камер видеонаблюдения были установлены обстоятельства преступления. В кадр попали моменты, на которых неизвестный гражданин трижды в разные дни заходил в магазин, забирал с прилавка товар, затем складывал его под верхнюю одежду, проносил мимо кассовой зоны и покидал воздушную гавань. Позже личность злоумышленника была установлена. Его поймали в момент, когда мужчина в очередной раз вошел в здание аэропорта.

Им оказался ранее неоднократно судимый за угрозу убийством и мошенничество уроженец Дагестана 1994 года рождения, не имеющий постоянного места жительства в столице и ведущий скитальческий образ жизни. пресс-служба МВД РФ

Задержанный сознался в кражах и рассказал, что похищенный шоколад он продавал случайным прохожим возле метро, а денежные средства тратил на личные нужды. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования остается на свободе под обязательством о явке.

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Фото и видео: МВД медиа