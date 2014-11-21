Красноярцу, силой отнявшему у женщины смартфон, грозит до 7 лет лишения свободы

Мужчина хотел незаметно украсть гаджет, но был уличен владелицей телефона.

Обвиняемый в грабеже россиянин на территории Красноярского края предстанет перед судебной инстанцией. Соответствующее заявление через социальные сети опубликовали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что еще в январе 2025 года в отделение МВд обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице Степана Разина неизвестный под угрозой применения насилия отобрал у нее сотовый телефон, после чего скрылся с места преступления. Оперативники установили, что изначально мужчина сначала хотел незаметно вытащить гаджет из кармана потерпевшей. Когда жертва кражи заметила действия злоумышленника, то тот начал ей угрожать.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления красноярец 1980 г.р. Похищенное он сдал в ломбард. пресс-служба полиции по региону

Похищенное имущество стоимостью 10 тысяч рублей изъято и возвращено законной владелице. В отношении грабителя ведется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Фигуранту расследования может грозить наказание в виде семи лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД 24