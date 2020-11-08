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В аэропорту Шереметьево задержана похитительница наличных у пассажира

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Сумма ущерба составила 450 тысяч рублей.

В аэропорту Шереметьево задержана похитительница наличных у пассажира. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленница познакомилась с мужчиной, который ожидал рейс в Горноалтайске. Они вместе выпили, и вскоре потерпевший уснул. Женщина вытащила из его сумки денежные средства и покинула место.

Сумма ущерба составила 450 тысяч рублей. Примерно через неделю похитительницу задержали в столице. Она созналась в содеянном и вернула похищенные средства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что жительница Иркутска перевела мошенникам рекордные для региона 30 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, ограбление, полиция, шереметьево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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