Жительница Иркутска перевела мошенникам рекордные для региона 30 млн рублей

Женщину в течение полугода "разводили" телефонные аферисты.

Российские правоохранительные органы на территории Иркутской области возбудили уголовное дело о дистанционном мошенничестве, в результате которого местная жительница лишилась крупной суммы денежных средств. Потерпевшая отдала аферистам 30 миллионов рублей, что является для данного региона страны рекордным показателем. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы местной полиции.

Известно, что 48-летняя женщина под влиянием злоумышленников продала две квартиры, гараж и транспортное средство, а также оформила кредит и все полученные деньги вместе с имевшимися у нее наличными сбережениями перечислила на указанные мошенниками счета. Об обмане жительницы в МВД стало известно после обращения в полицию риелтора, который сообщил, что женщина, продавшая квартиру, возможно сделала это не по своей воле. Оперативники установили, что аферисты "обрабатывали" клиентку не менее полугода. Обман раскрылся только в момент, когда пришло время новым собственникам жилья по договору въезжать в квартиру.

С ноября 2024 года доверчивая иркутянка совершила более 50 банковских переводов. При этом преступники, выдававшие себя за работников ЦБ, мониторинговой организации и спецслужб, завязали с ней "дружеские отношения", вели личную переписку и даже отправляли цветы. пресс-служба МВД РФ

Преступники связались с потерпевшей под предлогом замены счетчиков в квартире на "умные". Они представились клиентку сотрудниками энергосбытовой компании. Лжеработники попросили назвать код из сообщения, а в завершении разговора разыграли диалог мошенников о взломе ее аккаунта на едином портале госуслуг. Затем женщине пришло сообщение о том, что на ее счетах замечена подозрительная активность. В тексте указывался телефонный номер якобы "горячей линии", на который рекомендовалось позвонить, если иркутянка не имеет отношения к оформлению доверенности и кредитов на ее имя. В результате женщина набрала подложный номер и вступила в диалог с преступниками. Уговорив женщину перевести имевшиеся у нее деньги, преступники огласили ей легенду о том, что недвижимость и машина женщины могут использоваться мошенниками в качестве залога для оформления кредитов, поэтому от собственности нужно срочно избавиться.

На станции Волховстрой задержан злоумышленник, разрисовавший вагон поезда.

Фото и видео: Telegram / Банкста