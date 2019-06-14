МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе в Шереметьево

После попадания молнии у самолета отключился автопилот, и была нарушена связь.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе, которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево.

Из отчета следует, что в пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) попала молния (на фюзеляже обнаружили характерные повреждения). После этого отключился автопилот, и была нарушена связь. В документе подчеркивается, что ранее экипаж не жаловался на сбои в работе систем воздушного судна.

Отчет был принят 4 июня технической комиссией. В ее состав входят специалисты МАК, Росавиации, "Аэрофлота" и "Гражданских самолетов Сухого".

Авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года. SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в Шереметьево. Во время посадки у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В трагедии погиб 41 человек, выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Ранее мы писали, что прекращать производство SSJ100 после авиакатастрофы в Шереметьево не будут.

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