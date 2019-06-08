Борисов: прекращать производство SSJ100 после авиакатастрофы в Шереметьево не будут

Вице-премьер заявил, что нет никаких доказательств, что трагедия произошла по вине самолета.

Прекращать производство самолета Sukhoi Superjet 100 после авиакатастрофы в Шереметьево не будут. Об это заявил вице-премьер Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума, передают "РИА Новости".

Он заявил, что нет никаких доказательств того, что трагедия произошла по вине самолета. Борисов подчеркнул, что SSJ100 прошел европейскую и российскую сертификацию, а также ряд испытаний, включая статические. "И даже попадание молнии не привело бы к необратимым последствиям", - уверен он.

Борисов отметил, что не хочет делать предварительные выводы о причинах катастрофы, так как расследованием занимается специальная комиссия. Он заключил, что трагедии поспособствовало множество факторов, включая и человеческие.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" экстренно приземлился в Шереметьево. Во время посадки у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В трагедии погиб 41 человек, выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Ранее мы писали, что МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе с SSJ-100.

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