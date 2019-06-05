Трагедия в Шереметьево: МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе с SSJ-100

Промежуточный отчет готов в положенный 30-дневный срок.

Сегодня, 5 июня, ровно месяц с 5 мая, когда произошла трагедия в аэропорту Шереметьево, где при экстренной посадке загорелся Sukhoi Superjet 100 и погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

К этому дню известно, что самолет вернулся в Шереметьево вскоре после взлета из-за удара молнии в корпус самолета. С первой попытки самолет не смог зайти на посадку. Со второго раза ему это удалось. Во время посадки самолет стал подпрыгивать по ВПП, что привело к поломке шасси, которые пробили топливные баки. Самолет загорелся и 40 пассажиров и один бортпроводник сгорели в самолете.

Сегодня, согласно правил Международной конвенции гражданской авиации МАК (межгосударственный авиационный комитет) подготовил в 30-дневный срок промежуточный отчет по катастрофе в Шереметьево. В состав комиссии включены представители "Аэрофлота", "Гражданских самолётов Сухого", Росавиации. Комиссия действует как независимая на основании международных и российских правил и документов в области расследований.

в настоящее время ведётся работа по анализу расшифровок и другой информации и над предварительным отчетом о катастрофе, который будет содержать описание событий и выполненные комиссией действия к установленному правилами 30-дневному сроку. МАК

На момент написания новости этот промежуточный отчет еще не опубликован. ТАСС со ссылкой на источник в МАК сообщает, что доклад готов.

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