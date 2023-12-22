На Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади открылось трамвайное движение

Движение запустили досрочно.

На Садовой улице запустили трамвайное движение. Речь идет об участке от Невского проспекта до Сенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Рабочие выполнили заливку плиты из фибробетона и раскладку термоупрочненных рельсов. Они уложили литую асфальтобетонную смесь с большим содержанием битума. Специалисты использовали материал отечественного производства.

В 2023 году было обновлено полотно от Сенной площади до Лермонтовского проспекта. Кроме того, движение восстановили на участке от Суворовской площади до Инженерной улицы.

Ранее мы писали, что пешеходов, самокатчиков и велосипедистов в Петербурге оштрафовали почти на 2 млн рублей.

Фото: Piter.tv