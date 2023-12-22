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На Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади открылось трамвайное движение
Сегодня, 14:55
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На Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади открылось трамвайное движение

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Движение запустили досрочно.

На Садовой улице запустили трамвайное движение. Речь идет об участке от Невского проспекта до Сенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Рабочие выполнили заливку плиты из фибробетона и раскладку термоупрочненных рельсов. Они уложили литую асфальтобетонную смесь с большим содержанием битума. Специалисты использовали материал отечественного производства. 

В 2023 году было обновлено полотно от Сенной площади до Лермонтовского проспекта. Кроме того, движение восстановили на участке от Суворовской площади до Инженерной улицы.

Ранее мы писали, что пешеходов, самокатчиков и велосипедистов в Петербурге оштрафовали почти на 2 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: садовая улица, трамвайное движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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