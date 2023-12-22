Пешеходов, самокатчиков и велосипедистов в Петербурге оштрафовали почти на 2 млн рублей

В предыдущем году по этой же категории было открыто всего 130 дел на 104 тыс. рублей.

В Северной столице возбудили 407 производств по исполнению предписаний на общую сумму 325 тыс. рублей в отношении велосипедистов и любителей электросамокатов за несоблюдение правил дорожного движения в 2024 году. Эта информация была опубликована изданием "Петербургский дневник".

В предыдущем году по этой же категории было открыто всего 130 дел на 104 тыс. рублей. На сегодняшний день нарушителям приходится выплачивать штраф в размере 800 рублей.

Стоит отметить, что общая сумма взысканных штрафов с жителей Петербурга за нарушения ПДД в текущем году составила почти два млн рублей.

Фото: Piter.TV