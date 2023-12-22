С 10 февраля закроют трамвайное движение по Светлановскому проспекту

Ограничения вводят из-за ремонта путей.

По Светлановскому проспекту с 10 февраля закрывают трамвайное движение. До 2 марта на этом участке будут проводиться работы по ремонту путей. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Трамвай №№ 51 временно не будет курсировать. А трамвай № 61 свернет с привычного пути. Он отправляется от конечной станции "Проспект Мечникова", едет по Пискаревскому проспекту, затем поворачивает на Руставели, затем следует по проспекту Просвещения, проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту. Обратный маршрут: Лесной проспект, Гренадерская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Смолячкова, станция метро "Выборгская".

Ранее мы писали, что трамваи №21, 40 и 48 временно изменили маршрут.

Фото: Piter.tv