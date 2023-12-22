Трамваи №21, 40 и 48 временно изменили маршрут

Специалисты будут ремонтировать объект на Торжковской улице. Поэтому эту улицу трамваи будут объезжать.

В Петербурге трамваи №21, 40 и 48 временно свернут с привычных маршрутов. С 23:00 2 февраля до 5:00 3 февраля на их трассах будут проводиться работы на кабельной сети. Специалисты будут ремонтировать объект на Торжковской улице. Об этом сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе "Организатора перевозок".

Трамваи №21 и 48 будут следовать в объезд от метро "Черная речка" по Ушаковскому мосту, Каменноостровскому мосту, Вяземскому переулку, набережной реки Карповки, улицам Льва Толстого и Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, проспектам Лесному и 1-му Муринскому.

Трамвай №40 отправится от Тихорецкого проспекта по действующей трассе до проспекта Энгельса, а затем повернет на Большой Сампсониевский и поедет по 1-му Муринскому и Лесному, Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улицам Чапаева и Котовского и по постоянной трассе до улицы Кораблестроителей.

Ранее мы писали, что в двух районах Петербурга ограничат проезд с 4 февраля.

Фото: Piter.tv