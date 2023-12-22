В двух районах Петербурга ограничат проезд с 4 февраля

Речь идет о Невском и Кировском районах.

В Петербурге с 4 февраля введут ограничения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Невском районе перекроют проезд по проспекту Обуховской Обороны от КАД до улицы Бабушкина. Ограничения действуют с 4 по 29 февраля.

Также водители не смогут проехать по улице Калинина у дома № 16 в Кировском районе. С 5 по 7 февраля движение транспорта по этому участку будет запрещено.

Напомним, что с 3 февраля перекроют проезд в Петроградском районе. Автомобилисты не смогут проехать по участку на улице Чапыгина у дома № 4. Здесь 3 февраля начнутся работы по установке ограждений. Проезд будет закрыт до 29 сентября.

Во Фрунзенском районе ограничат движение по Балканской площади. С 3 по 9 февраля специалисты будут устанавливать временные ограждения.

Фото: Piter.tv