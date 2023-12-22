В двух районах Петербурга с 3 февраля ограничат движение транспорта

В ГАТИ попросили водителей планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В двух районах Петербурга с 3 февраля ограничат проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 1 февраля.

В Петроградском районе автомобилисты не смогут проехать по участку на улице Чапыгина у дома № 4. Здесь 3 февраля начнутся работы по установке ограждений. Проезд будет закрыт до 29 сентября.

Во Фрунзенском районе ограничат движение по Балканской площади. С 3 по 9 февраля специалисты будут устанавливать временные ограждения.

В ГАТИ попросили водителей планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее мы писали, что в Петербурге внесли изменения в работу 12 маршрутов наземного транспорта.

Фото: Piter.tv