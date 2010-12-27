Судно с немецкими урановыми отходами встало на якорь у Кронштадта

Далее опасные контейнеры перевезут в Свердловскую область.

Сухогруз "Михаил Дудин" с радиоактивными отходами из Германии на борту прибыл в залив Петербурга. Это подтверждают данные сервиса Marinetraffic. По информации российского представительства Greenpeace, судно проделало путь из Амстердама.

Отмечается, что судно привезло к Петербургу 80 контейнеров с урановыми "хвостами" – отходами обогащения урана. Вес ноши "Михаила Дудина" составил почти 600 тонн. Контейнеры проделывают долгий путь: с немецкого предприятия "Urenco" в Гронау они добрались до Северной столицы, где их перегрузят на поезд и доставят в Свердловскую область на утилизацию.

На скриншоте ниже судно отмечено зеленым кружком в точечной рамке.

В Германии приемом радиоактивных отходов, а главный способ их утилизации на сегодняшний день – именно долговременное хранение, не занимаются. Россия же занимается этим активно. По информации Greenpeace, 1990-х годов в страну ввезли более 100 тысяч тонн урановых "хвостов". Сейчас объемы могут составлять около миллиона тонн.

В Петербурге проходят испытания самого мощного в мире ледокола "Сибирь".

Фото: Greenpeace.ru; скрин www.marinetraffic.com