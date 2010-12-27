В Петербурге проходят испытания самого мощного в мире ледокола "Сибирь"

Все работы должны быть завершены в 2021 году.

В Санкт-Петербурге начались испытания самого мощного в мире ледокола "Сибирь". В их процессе эксперты проверят качество сборки систем и устройств жизнеобеспечения, а также начнут настраивать аппаратуру. Об этом сообщили "Санкт-Петербургские ведомости".

Все работы должны быть завершены в 2021 году, после этого судно будет передано Атомфлоту. Во время испытаний на главные распределительные щиты электропитание подается с берега, что позволит проверить работоспособность узлов и механизмов.

Помимо этого, на Балтийском заводе продолжается строительство атомохода "Арктика", ледокола Урал".

4 октября были запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола.

Фото: пресс-служба "Балтийского завода"