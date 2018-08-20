Запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола

После тестов "Арктика" отправится на ходовые испытания.

На атомном ледоколе "Арктика" запустили установку из 2 ядерных реакторов. Об этом сообщили "РИА Новости". Тепловая мощность каждого составляет 175 мегаватт. Основным преимуществом российской разработки является компактность и экономичность оборудования. Его можно размещать внутри парогенерирующего блока. РИТМ-2000 создавались на заводе "ОКБМ Африкантов" в Нижнем Новгороде.

Сейчас реактор выводится на минимальный уровень мощности. После проверки специалисты запустят на максимальный энергетический уровень мощности. Затем начнутся ходовые испытания судна

Ледокол "Арктика" построили по заказу "Росатома" на Балтийском заводе. В Петербурге также завершаются работы по проектам "Сибирь" и "Урал". Сдача ледокола в эксплуатацию планируется на 2020 год. Запуск позволит развить новые проекты в области в атомной генерации.

Ранее Piter.tv писал о том, что освоение Арктики тормозится из-за нехватки буровых установок.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Росатом