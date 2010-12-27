Освоение Арктики тормозится из-за нехватки буровых установок

Госкомпании приступят к основной работе по добыче ресурсов только после 2030 года.

Государственные нефтегазовые компании не успевают осваивать Арктику в тех объемах, которые были заявлены ранее. Специалистам не хватает морских буровых установок. Из-за этого разработка месторождений продвигается медленно.

На данный момент в регионе есть только два подобных устройства. Они принадлежат "Газпром-флоту". В организации заметили, что на данный момент рентабельность проекта зависит от стоимости нефти. Если цены упадут, то бурить в Арктике станет невыгодно. Сейчас один баррель оценивается в 64,4 доллара США, хотя год назад этот показатель составлял около 72 долларов.

До конца 2020 года компании смогут только завершить разведку региона. Эксперты надеются справиться с проблемой нехватки инвентаря лишь к 2030 году. После этого начнутся основные работы по добыче.

Напомним, что проект курирует Минприроды России. Чиновники создали график георабот в Арктике до 2035 года. Благодаря новому источнику ресурсов, будет создана грузовая база Северного морского пути. Заданием занимаются в "Роснефти" и "Газпроме".

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