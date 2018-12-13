Атомный ледокол "Урал" спустили на воду в Петербурге: опубликовано видео

В субботу, 25 мая на воду был спущен атомный ледокол проекта 22220 под названием "Урал". Корабль стал вторым в серии. Помимо "Урала", Балтийский завод в Петербурге ведет подготовку и строительство ледоколов "Арктика" и "Сибирь".
Согласно проектной задумке, универсальные ледоколы должны стать самыми мощными судами в мире в своем сегменте. Эти корабли должны обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике: проведение караваны судов, пробивка льда до трех метров.
Видео с торжественного спуска на воду прислал наш мобильный корреспондент.
Ранее Piter.TV рассказал о том, как Международный трибунал по морскому праву ООН в субботу вынес вердикт по делу о событиях в Керченском проливе.
Видео: Piter.TV
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