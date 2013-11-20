Кабмин выделит 7 млрд рублей на разработку важнейшего судового оборудования

Россия переходит на отечественные компоненты в кораблестроении.

Российское правительство выделит 7 млрд рублей на разработку, создание и внедрение наиболее важного судового оборудования отечественного изготовления. Соответствующее заявление в рамках заседания кабинета министров сделал премьер страны Михаил Мишустин. Эксперт напомнил о том, что западное санкционное давление нарушило кооперационные связи во многих отраслях промышленности. Проблема затронула и кораблестроение. В этой сфере фиксируются сложности, связанные с достройкой морских танкеров, газовозов, рыбопромысловых, пассажирских и других судов, так как международные партнеры не выполняют взятые на себя обязательства.

… Это позволит подготовить собственные эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшие годы больше более 100 судов общей стоимостью свыше 500 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В правительстве РФ добавили, что на замену импортных составляющих и компонентов собственными образцами, дополнительно потребуется 22 млрд рублей. Разработка каждый единицы оборудования должна завершаться серийным выпуском и внедрением в проекты.

Мишустин назвал достойными результаты исполнения бюджета в первом полугодии.

Фото и видео: Правительство России