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Мишустин назвал достойными результаты исполнения бюджета в первом полугодии

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Глава кабмина рассказал о том, что доходы государства выросли.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал достойными результаты исполнения государственного бюджета в первом полугодии. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал на оперативном совещании. Чиновник отметил, что несмотря на внешнее давление на экономику страны, доходы государства увеличились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Доход составил более 14 триллионов рублей при расходах в чуть более 12,5 триллионов человек.

Несмотря на сильнейшее внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны, результаты в целом достойные. Россия уверенно справляется с внешними вызовами.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин добавил, что объем государственного внешнего долга России за первое полугодие текущего года снизился на треть. 

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Фото и видео: Правительство России

Теги: бюджет, кабмин, михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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