Силуанов предложил скорректировать механизм ответственности за пожары

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов предложил коллегам из правительства скорректировать механизм ответственности за пожары. Соответствующее заявление чиновник сделал на оперативном совещании, посвященном борьбе и ликвидации с лесными возгораниями в стране. Эксперт считает важным передать такую структуру как Росавиалесоохрана в ведение ГУ МЧС.
Мне кажется, что нам немного нужно подправить механизм. Механизм действий во время пожаров. Что получается? У нас Росавиалесоохрана тушит леса, за населенные пункты отвечает МЧС. <…> Здесь нужно сделать единый механизм управления всей этой системой.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Чиновник напомнил коллегам о том, что в России разрознен авиапарк специальной техники. При этом за лесные пожары отвечает единый центр, хотя Авиалесоохрана работает в летний период, а ГУ МЧС - круглогодично, так как занимается не только воспламенением, но и паводками, другими проблемами. Министр затронул на совещании вопрос возможной экономической деятельности в особо охраняемых природных территориях. Он надеется на то, что средства с этой деятельности можно будет направлять на ликвидацию пожаров.
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Фото и видео: Kremlin.ru
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