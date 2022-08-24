Малков: Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель

Врио главы региона рассказал о том, когда власти справятся с природными пожарами.

Пожары в Рязанской области ликвидируют в течение двух недель. Соответствующее заявление во время выступления на оперативном совещании правительства, посвященного ликвидации и борьбе с лесными возгораниями в России, сделал временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. При этом чиновник добавил, что природные пожары в области должны быть локализованы за следующие два-три дня.

Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трех дней, и ликвидирован в срок от одной до двух недель. Павел Малков, врио Рязанской области

Глава Минприроды Козлов заявил, что в Рязанской области были факты поджогов леса.

Фото и видео: Правительство России