Глава Минприроды Козлов заявил, что в Рязанской области были факты поджогов леса

Чиновник рассказали о необходимости дозакупки специальной техники для защиты от пожаров в особо охраняемых территориях.

Глава российского министерства по защите природы Александр Козлов заявил, что в Рязанской области были факты поджогов леса. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на оперативном совещании правительства, посвященного ликвидации лесных пожаров и борьбе с последствиями природных возгораний по стране. Эксперт прокомментировал осложнение обстановки в Центральном федеральном округе.

То, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков, есть факты поджогов. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

В настоящее время региональные правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства поджогов. Согласно статистике от Рослесхоза, 104 лесных пожара продолжают действовать в 18 субъектах на территории России в настоящее время. Глава Минприроды призвал коллег закупить новую технику для особо охраняемых природных территорий, а также усилить авимониторинг лесных возгораний. Дополнительно требуется до пяти тысяч летных часов, а также 12 автоцистерн, 23 тяжеловесных автомобиля и бульдозера, 111 мобильных лесопатрульных комплексов.

Глава МЧС заявил, что торфяной пожар во Владимирской области пытались скрыть.

Фото и видео: Правительство России