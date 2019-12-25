Глава МЧС заявил, что торфяной пожар во Владимирской области пытались скрыть

Александр Куренков рассказал о своевременности в тушении пожаров.

Глава МЧС России заявил о том, что торфяной пожар во Владимирской области пытались скрыть. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном оперативном совещании, посвященном борьбе с природными возгораниями, сделал руководитель экстренного ведомства страны. Александр Куренков отметил, что за счет своевременно принятых мер, службы смогли еще на начальном этапе выявить проблему и принять дополнительные меры по локализации и ликвидации пожаров.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось на начальном этапе выявить сокрытие информации о развитии торфяного пожара и принять дополнительные меры по его локализации и ликвидации. Александр Куренков, глава МЧС России

В заключение своего доклада президенту Владимиру Путину глава МЧС России попросил направить его совместно с вице-премьером Дмитрием Григоренко в те регионы, в которых наблюдаются крупные лесные пожары.

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Фото и видео: Kremlin.ru