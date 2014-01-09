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Путин обещал ознакомиться с идеями Силуанова о "философии подхода" к бюджету на 2023 год
Сегодня, 14:04
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Путин обещал ознакомиться с идеями Силуанова о "философии подхода" к бюджету на 2023 год

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Глава РФ рассказал о планировании государственного бюджета.

Российский президент Владимир Путин обещал ознакомиться с идеями министра по финансам Антона Силуанова о "философии подхода" к государственному бюджету на 2023 год. Глава государства уточнил, что просмотрел те документы, которые были переданы чиновником. Речь идет о подготовке бюджета на 2023 год и последующий плановый период.

Антон Германович, я посмотрел ваши документы.. Я их посмотрю еще повнимательнее, мы с вами в ближайшее время увидимся и просто поработаем при личной встрече над этим.

Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что в этом контексте множество вопросов требуют решений, которые касаются и его личных поручений, и правительственной работы по среднесрочной и отдаленной перспективах формирования бюджетной политики России.

Путин сообщил, что попросил Мишустина посетить регионы, где горят леса.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: антон силуанов, владимир путин, лесные пожары
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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