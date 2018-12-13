Трибунал ООН: России придётся вернуть арестованных украинских моряков и корабли

Международный трибунал по морскому праву ООН в субботу, 25 мая, вынес вердикт по делу в Керченском проливе.

Международный трибунал постановил, что российская сторона должна немедленно освободить арестованных украинских моряков. Также Россия должна вернуть Украине два задержанных катера и буксир.

В настоящее время под стражей находятся 24 украинских моряка. Согласно приговору Международного трибунала по морскому праву ООН, в ближайшее время они должны быть освобождены и отправлены на родину.председатель суда Пак Чжин Хён отметил, что у России есть возможность предоставить свою версию произошедшего в Керченском проливе. Но также на суде было объявлено, что Международный трибунал ООН не может требовать от России прекращения разбирательств по уголовным делам, касающихся 24 задержанных украинских моряков.

Напомним, что конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе произошёл в конце ноября 2018 года. В ходе инцидента было применено оружие, но никто из моряков не пострадал.

Фото: Цензор.НЕТ