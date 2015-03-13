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Старовойт назвал основные причины аварии танкеров в Керченском проливе

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В Минтрансе указали на проблемы, выявленные специалистами при проверке работы компаний-судовладельцев.

Основными причинами крушения танкеров  с нефтью в  акватории Керченского пролива стали невыполнение сезонных ограничений плавания судов и неукомплектовка профессиональными, квалифицированными кадрами. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по транспорту Роман Старовойт в комментариях журналистам, данным по результатам правительственного совещания рабочей группы. Слова чиновника из федерального правительства привели в собственном Telegram-канале журналисты телеканала "Звезда".

Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. 

Роман Старовойт, глава Минтранса РФ

В настоящее время материалы расследования крушения отправлены в Следственный комитет России. 

Глава Минтранса РФ: ВСМ Москва – Петербург будет построена в срок.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: керченский пролив, крым, минтранс, роман старовойт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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