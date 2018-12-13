Международный трибунал по морскому праву ООН вынесет вердикт по ситуации в Керченском проливе

Украина требует применения жёстких мер по отношению к России.

Международный трибунал по морскому праву ООН вынесет решение касательно конфликта с тремя военными кораблями Украины, захваченные российской стороной. Происшествие произошло в конце ноября 2018 года. В ходе инцидента было применено оружие, никто не пострадал. Украинские власти также требуют немедленного освобождения своих военных моряков, которые сейчас находятся под следствием в России. Россия же обвиняет украинских моряков в незаконном пересечении морской границы и нахождения во внутренних территориальных водах.

По данным "Интерфакса", ссылающееся на пресс-службу Гамбургского трибунала, решение по делу будет объявлено сегодня, заседание будет длиться не более получаса. Председатель суда объявит только некоторые выдержки, а не всё решение целиком. Представителей российской стороны на заседании не будет. Это было объяснено тем, что по мнению России, Международный трибунал по морскому праву ООН не обладает нужными полномочиями для разрешения конфликта между Россией и Украиной.

В июне же состоится ещё одно заседание, касательно подобной проблемы. В Гааге состоится слушание по иску Украины в обвинении российской стороны в нарушении международного морского права. Украинская стороны обвиняет Россию в незаконном нахождении отечественных кораблей в водах Чёрного и Азовского морей, а также к Керченском проливе.