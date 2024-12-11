Более 131 тысячи тонн вывезли на площадки временного хранения.

Спасатели и волонтеры вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного грунта после ЧП в Керченском поливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, на береговой линии трех субъектов проводится обследование 955 километров. В работах принимают участие 454 межведомственные мониторинговые группы. Более 131 тысячи тонн вывезли на площадки временного хранения. Около 40 тысяч тонн доставлены в специализированные организации для утилизации. Также продолжается перекачка мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239".

Ранее мы сообщали, что на Черноморском побережье собрали более 169 тысяч тонн загрязненного грунта.

Видео: МЧС России